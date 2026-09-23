Cristian Capurelli llega a María Juana para ser parte de los 30 años de Raíces de Mi Tierra

En la mañana de la radio charlamos con Cristian Capurelli, uno de los artistas que será protagonista de la gran peña con la que el Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra” continúa celebrando sus 30 años de trayectoria.

La celebración tendrá lugar este sábado 26 de septiembre desde las 20 horas en la Sociedad Italiana de María Juana, con una propuesta que reunirá música, danza y folklore. El escenario contará además con la presencia del Dúo Coplanacu, Guille Benítez y la actuación especial del propio Ballet “Raíces de Mi Tierra”.

Un artista con una extensa trayectoria en el folklore

Capurelli es cantautor, músico y docente de música nacido en Pergamino. Su formación incluye estudios en el Conservatorio Provincial de Música de esa ciudad y a lo largo de su carrera se ha desarrollado en diferentes instrumentos, entre ellos guitarra, violín, piano y vientos andinos.

Su recorrido por el folklore argentino incluye participaciones en numerosos festivales y reconocimientos, entre ellos el campeonato nacional de guitarra de Saldán Folclore Joven, el segundo puesto en guitarra y canto de los Torneos Juveniles Bonaerenses y una participación en el Pre-Cosquín. También obtuvo premios en festivales de distintas provincias.

En los últimos años, Capurelli consolidó además una propuesta artística basada en canciones propias, buscando desarrollar una identidad dentro del cancionero popular. En 2026 tuvo la oportunidad de presentarse en el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde interpretó composiciones de su autoría.

Su producción discográfica incluye Crisol de Almas y Lo que encierra la noche, mientras que posteriormente presentó trabajos como Urbano… historias de ciudad, donde combina distintas expresiones de la música de raíz con una mirada vinculada a las historias y paisajes urbanos.

Capurelli también ha llevado su música fuera del país: integrando diferentes proyectos recorrió escenarios de Argentina y Chile y realizó una gira de tres meses por Dubai con un espectáculo de música latinoamericana. Además, desarrolla una faceta docente vinculada a la enseñanza de guitarra.

Una noche especial para Raíces de Mi Tierra

La llegada de Capurelli se suma a una celebración que tiene como eje central los 30 años del Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”, una institución por la que durante tres décadas pasaron distintas generaciones de bailarines y familias de María Juana.

El festejo será también una oportunidad para reencontrarse con parte de esa historia y disfrutar de una presentación especial del ballet, que actualmente es dirigido por Jerónimo Hernández, Romina Rodríguez Kern y Valeria Rodríguez.

La noche tendrá además como gran atractivo la presentación del Dúo Coplanacu, integrado por Julio Paz y Roberto Cantos, uno de los conjuntos históricos del folklore argentino. Justamente, Paz también pasó recientemente por los micrófonos de Radio María Juana para anticipar la presentación y hablar sobre la importancia de llevar la música popular a distintos escenarios.

De esta manera, la Sociedad Italiana se prepara para una noche que combinará canciones, danza, artistas locales y regionales y una de las grandes referencias del folklore nacional, en el marco de las tres décadas de historia de “Raíces de Mi Tierra”.

Sábado 26 de septiembre – 20:00 horas

Sociedad Italiana de María Juana

Artistas: Dúo Coplanacu, Cristian Capurelli, Guille Benítez y Ballet “Raíces de Mi Tierra”.

Entradas anticipadas: disponibles a través de PaseShow.