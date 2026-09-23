Gran cena y baile por el Día de las Madres en Garibaldi

La Escuela N.º 6050 “Islas Malvinas” de Garibaldi organiza una gran cena y baile por el Día de las Madres, que se realizará el próximo 10 de octubre, desde las 21.30 horas, en el SUM Comunal.

La propuesta contará con la actuación de Giancarlo, de Rafaela, y ofrecerá una cena con salamín, pollo asado con chimichurri y salsa, ensaladas, papas con mayonesa, postre helado, café y torta. Cada asistente deberá llevar sus cubiertos y la bebida no está incluida.

El valor de la tarjeta será de $30.000 para mayores y $20.000 para menores de 5 a 12 años.

Las reservas pueden realizarse en la Comuna de Garibaldi al 03406 15427210, con Alejandra Schramm al 03406 15430392 o Mariela Oszust al 03406 15418161.

El evento cuenta con el auspicio de la Comuna de Garibaldi y busca reunir a la comunidad en una noche especial para celebrar el Día de las Madres.