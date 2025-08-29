Encuentro de Jóvenes Emprendedores: una edición especial para celebrar los 10 años de la Cooperativa “Manos a la Obra”

Del martes 23 al viernes 26 de septiembre se desarrollará en María Juana una nueva edición del Encuentro de Jóvenes Emprendedores (EJE25), organizado por la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra” Ltda., que este año celebra su 10° aniversario. Las actividades tendrán lugar en la E.E.S.O.P.I. N° 8143 “José Manuel Estrada” y en la Sociedad Italiana, institución que cedió sus instalaciones para la realización de algunos talleres.

Durante los cuatro días de encuentro habrá charlas de emprendedores locales, capacitaciones y conferencias de concientización pensadas especialmente para los jóvenes, promoviendo la formación integral y el espíritu emprendedor en la comunidad educativa.

El martes 23, la apertura estará a cargo de Ayrton Oviedo, actor y speaker reconocido a nivel nacional, con más de 700 presentaciones y 200.000 oyentes en su recorrido. Su conferencia abordará temáticas vinculadas a ludopatía, redes sociales y bullying, y será gratuita y abierta a todo público en la Sociedad Italiana. Como entrada simbólica, se solicita la colaboración de leche, azúcar, cacao, mate cocido o masitas, que serán donados a la Casa Alassia del Hospital de Niños Dr. Orlando Alasia de Santa Fe, en el marco de una “Cadena de favores” solidaria.

El miércoles 24 será el turno de las charlas de emprendedores locales. Participarán Franco Rosetti (Kema Deportes), Emanuel Botto (Enersis) y Norma Arnaudo, secretaria del Área de Producción de la Comuna de María Juana, quienes compartirán sus experiencias y consejos sobre cómo iniciar y sostener un emprendimiento.

El jueves 25, los alumnos tendrán la oportunidad de asistir a una charla sobre Educación Financiera a cargo de Andrea Mainardi, contadora, supervisora y tesorera de la sucursal María Juana del Banco Credicoop Cooperativo Limitado. Ese mismo día, también se presentará Julia Benet, psicóloga deportiva y ex jugadora de la Selección Argentina de Vóley, quien brindará una conferencia inspiradora en la que presentará su libro y contará cómo el deporte la ayudó a superar el bullying y transformar su vida.

De esta manera, el EJE25 se consolida como un espacio de formación, reflexión y encuentro para toda la comunidad, celebrando una década de trabajo cooperativo, compromiso social y crecimiento colectivo.