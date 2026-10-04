Encuentro intergeneracional: personas mayores compartieron una tarde de cuentos con alumnos de primer grado

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En el marco del Día Mundial de las Personas Mayores, integrantes del Taller Nuevo Amanecer compartieron una jornada de lectura de cuentos con las niñas y los niños de primer grado de la Escuela N.º 1066 Santa María de los Ángeles de María Juana.

El encuentro se realizó durante la tarde del miércoles 30 de septiembre y tuvo a la lectura como punto de encuentro entre dos generaciones.

Como parte de la propuesta, integrantes del taller habían visitado previamente la Biblioteca Popular de María Juana, donde seleccionaron dos cuentos para compartir con los alumnos.

La actividad buscó acercar la lectura a las infancias desde los primeros años, pero también generar un espacio de intercambio y participación entre personas mayores y niños.

La jornada permitió que los integrantes de Nuevo Amanecer asumieran un rol activo dentro de la comunidad, compartiendo tiempo, historias y experiencias con los más chicos a través de una actividad sencilla que puso en valor el vínculo entre generaciones.

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