Entre goleadas y derrotas ajustadas: Los resultados de Talleres y Atlético María Juana en la Zona Sur de Inferiores

Se disputó una nueva jornada del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de Primera B Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol, Talleres jugó en casa y Atlético visitó Plaza Clucellas.

Talleres de María Juana recibió a Sportivo Libertad de Estación Clucellas en el “Pedro Molina” y logró una destacada cosecha de 7 puntos en el global de las cuatro categorías principales. La “T” tuvo su punto más alto en la Novena División, donde se impuso con una contundente goleada de 7 a 0, demostrando un gran poder ofensivo. En Octava División, Talleres obtuvo una victoria por 2 a 1. En la Séptima División, fue un empate a 2 a 2 para ser líder en soledad. La única derrota para el local se dio en Sexta División, al caer por un ajustado 1 a 0 ante el “azul y oro” de Estación Clucellas.

Por su parte, Atlético María Juana visitó a Florida de Plaza Clucellas en un cruce que terminó con la suma de 3 puntos para el “Chupa”.

La mejor noticia para Atlético llegó en la Novena División, donde consiguió un triunfo sólido por 3 a 0 como visitante y continúa marcando el camino en la categoría. Sin embargo, en el resto de las categorías, Florida logró imponerse. En Octava División, la “flora” ganó por un ajustado 3 a 2. En Séptima División, el “rojo y blanco” se llevó la victoria con un marcador de 3 a 0, mientras que la Sexta División también fue para el local por 1 a 0.

Todos los resultados y posiciones

9ª división:

Dep. Josefina 1 – 0 Atl. Esmeralda (n/p)

Sp. Santa Clara 1 – 0 B. Bochazo

Brown 1 – 0 La Hidráulica (n/p)

Def. Frontera 1 – 0 La Trucha (n/p) (suspendido)

Zenón Pereyra F.C. 2 – 0 San Martín

Talleres 7 – 0 Sp. Libertad

Florida 0 – 3 Atl. María Juana

Posiciones: 23 Atl. María Juana, 21 Florida, 20 B. Bochazo-Brown, 18 Sp. Santa Clara, 17 Zenón Pereyra F.C, 16 Talleres, 15 Def. Frontera, 9 San Martín-Sp. Libertad, 6 Dep. Josefina

8ª división:

Dep. Josefina 0 – 0 Atl. Esmeralda

Sp. Santa Clara 1 – 1 B. Bochazo

Brown 4 – 3 La Hidráulica

Def. Frontera – La Trucha (Suspedido)

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 San Martín

Talleres 2 – 1 Sp. Libertad

Florida 3 – 2 Atl. María Juana

Posiciones: 23 Florida, 19 B. Bochazo, 18 Zenón Pereyra F.C, 15 La Hidráulica, 13 Atl. María Juana-Brown, 12 Talleres, 10 San Martín-Def. Frontera* -Dep. Josefina-Atl. Esmeralda, 8 Sp. Santa Clara, 7 Sp. Libertad, 0 La Trucha*

7ª división:

Dep. Josefina 2 – 1 Atl. Esmeralda

Sp. Santa Clara 1 – 1 B. Bochazo

Brown 2 – 2 La Hidráulica

Def. Frontera – La Trucha (Suspedido)

Zenón Pereyra F.C. 0 – 1 San Martín

Talleres 2 – 2 Sp. Libertad

Florida 3 – 0 Atl. María Juana

Posiciones: 18 Talleres, 17 La Trucha*-San Martín, 16 Def. Frontera*, 15 Florida, 13 La Hidráulica-Dep. Josefina, 12 B. Bochazo, 10 Sp. Santa Clara, 9 Atl. Esmeralda-Sp. Libertad, 8 Zenón Pereyra F.C, 5 Brown, 4 Atl. María Juana

6ª división:

Dep. Josefina 2 – 1 Atl. Esmeralda

Sp. Santa Clara 0 – 0 B. Bochazo

Brown 2 – 1 La Hidráulica

Def. Frontera – La Trucha (Suspedido)

Zenón Pereyra F.C. 0 – 3 San Martín

Talleres 0 – 1 Sp. Libertad

Florida 1 – 0 Atl. María Juana

Posiciones: 21 Brown, 20 Florida, 18 Def. Frontera*, 15 Atl. Esmeralda, 14 Sp. Santa Clara-Dep. Josefina, 13 La Hidráulica-Sp. Libertad, 11 Atl. María Juana, 8 La Trucha*-Zenón Pereyra F.C, 6 B. Bochazo-San Martín, 3 Talleres

Tabla General: 196 Florida, 151 Brown, 150 Def. Frontera*, 148 B. Bochazo, 135 Atl. María Juana, 128 Dep. Josefina, 125 Sp. Santa Clara, 121 Talleres, 118 La Hidráulica, 110 Zenón Pereyra F.C, 87 Atl. Esmeralda, 75 San Martín, 74 Sp. Libertad, 65 La Trucha*.

Próxima fecha (10): At. María Juana vs Zenón Pereyra F.C, At. Esmeralda vs Talleres, La Truha F.C vs La Hidráulica, San Martín vs Brown, Dp. Libertad vs Florida, B. Bochazo vs Dep. Josefina, Defensores vs Sp. Santa Clara