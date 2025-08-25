Entre triunfos y caídas: así les fue a Talleres y Atlético en una nueva fecha de divisiones inferiores

La quinta fecha del Torneo Clausura de Primera B – Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol dejó actividad para Talleres y Atlético María Juana, con resultados repartidos en divisiones formativas.

En el estadio “Pedro Molina”, Talleres recibió a Brown de San Vicente. En Novena División fue derrota 2 a 0, en Octava igualaron 1 a 1, en Séptima el equipo local se quedó con la victoria por 1 a 0, mientras que en Sexta cayó 4 a 0.

Por su parte, Atlético María Juana viajó a la ciudad de Frontera para enfrentar a Defensores. En el balance de la jornada, ambos equipos sumaron seis puntos. El “Chupa” logró imponerse en Novena por 2 a 0 y en Octava también por 2 a 0, en tanto que Defensores ganó en Séptima por 1 a 0 y en Sexta por 2 a 0.

De esta manera, la fecha volvió a mostrar paridad entre los equipos, que continúan sumando minutos de juego y experiencia en cada categoría con el objetivo de seguir creciendo dentro de la competencia liguista.

Todos los resultados:

9ª división:

Dep. Josefina 1 – 0 La Hidráulica (n/p)

Alt. Esmeralda (n/p) – La Trucha (n/p)

B. Bochazo 1 – 0 Sp. Libertad

Def. Frontera 0 – 2 Atl. María Juana

Sp. Santa Clara 3 – 0 San Martín

Florida 3 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Talleres 0 – 2 Brown

Posiciones: 15 Florida, 13 Atl. María Juana, 11 B. Bochazo-Brown, 9 Def. Frontera, 8 Sp. Santa Clara, 7 Talleres, 6 San Martín- Sp. Libertad, 5 Zenón Pereyra F.C 3

8ª división:

Dep. Josefina 0 – 3 La Hidráulica

Alt. Esmeralda 3 – 0 La Trucha

B. Bochazo 3 – 0 Sp. Libertad

Def. Frontera 0 – 2 Atl. María Juana

Sp. Santa Clara 1 – 1 San Martín

Florida 1 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Talleres 1 – 1 Brown

Posiciones: 13 La Hidráulica, 12 B. Bochazo-Atl. María Juana, 11 Florida, 8 San Martín, 7 Zenón Pereyra F.C.-Brown, 6 Dep. Josefina, 5 Sp. Libertad-Atl. Esmeralda, 4 Talleres, 3 Def. Frontera -Sp. Santa Clara, 0 La Trucha

7ª división:

Dep. Josefina 1 – 1 La Hidráulica

Alt. Esmeralda 0 – 0 La Trucha

B. Bochazo 0 – 0 Sp. Libertad

Def. Frontera 2 – 1 Atl. María Juana

Sp. Santa Clara 2 – 0 San Martín

Florida 1 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Talleres 1 – 0 Brown

Posiciones: 13 Talleres, 12 San Martín-Def. Frontera, 11 La Trucha, 8 B. Bochazo, 7 Florida-Atl. Esmeralda-Sp. Santa Clara, 5 Zenón Pereyra F.C.-La Hidráulica-Dep. Josefina, 2 Atl. María Juana- Sp. Libertad, 0 Brown

6ª división:

Dep. Josefina 1 – 2 La Hidráulica

Alt. Esmeralda 2 – 0 La Trucha

B. Bochazo 0 – 1 Sp. Libertad

Def. Frontera 2 – 0 Atl. María Juana

Sp. Santa Clara 3 – 1 San Martín

Florida 2 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Talleres 0 – 4 Brown

Posiciones: 12 Florida, 11 Def. Frontera-Brown, 10 Atl. María Juana, 9 Sp. Libertad, 8 Atl. Esmeralda-La Hidráulica, 7 Zenón Pereyra F.C-Sp. Santa Clara, 6 Dep. Josefina, 4 La Trucha-B. Bochazo, 0 Talleres-San Martín

Tabla General: 162 Florida, 129 Def. Frontera, 126 B. Bochazo, 121 Atl. María Juana-Brown, 107 La Hidráulica, 102 Dep. Josefina,100 Talleres-Sp. Santa Clara, 84 Zenón Pereyra F.C, 73 Atl. Esmeralda, 69 San Martín, 58 Sp. Libertad, 55 La Trucha

Próxima fecha (6°): La Trucha vs Zenón Pereyra FC, La Hidráulica vs Talleres, Brown vs Florida, San Martín vs Dep. Josefina, At. María Juana vs Sp. Santa Clara, Sp. Libertad vs Defensores, At. esmeralda vs B. Bochazo.