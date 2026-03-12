Entrega de aportes a instituciones de María Juana

El senador provincial Alcides Calvo junto a la doctora Sandra Gaido y la ingeniera Bárbara Chivallero recorrieron las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados Unificados de María Juana, donde fueron recibidas por su presidente Ricardo Perussia junto a integrantes de la comisión directiva.

Durante el encuentro se concretó la entrega de acompañamientos económicos y materiales a distintas instituciones locales, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y acompañar el desarrollo de sus actividades.

En esta oportunidad, el Centro de Jubilados y Pensionados Unificados recibió un aporte destinado a gastos de mantenimiento, mientras que el Jardín de Infantes N°34 María Montessori obtuvo apoyo para la realización de un evento institucional.

Además, el Espacio Educativo al Aire Libre recibió un aporte para la adquisición de una motoguadaña, y el Club Atlético María Juana fue beneficiado con apoyo para la organización de un evento social, junto con la entrega de diez pelotas de vóley.

Desde la gestión destacaron que este tipo de acciones buscan seguir acompañando y fortaleciendo el trabajo de las instituciones intermedias del Departamento Castellanos, que cumplen un rol fundamental en la vida social, educativa y deportiva de cada comunidad.