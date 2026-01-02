Entrega de aportes y equipamiento a instituciones locales de María Juana

La presidente comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, junto al vicepresidente comunal, Rodrigo Trotti, acompañaron al senador del Departamento Castellanos, CPN Alcides Calvo, en una importante entrega de aportes económicos y equipamiento destinada a distintas instituciones de la localidad.

El acto se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético Talleres de María Juana y contó con la presencia de autoridades comunales, representantes de las instituciones beneficiadas y miembros de la comunidad, en una jornada que puso en valor el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y las entidades locales.

En esta oportunidad, se concretó el acompañamiento al Club Atlético Talleres María Juana, que recibió un aporte institucional de $500.000, destinado a la organización del Festival Anual de Patín Artístico y del Encuentro de Escuelitas de Fútbol “Talleritos 2025”, dos eventos de gran importancia deportiva y social para la comunidad.

Asimismo, el Club Bochófilo Águila Blanca fue beneficiado con un aporte de $600.000, que será utilizado para la venta de pollos a beneficio de la institución, una iniciativa clave para el sostenimiento de sus actividades.

En el ámbito educativo, la EESOPI Nº 2040 “Santa María de los Ángeles” recibió una impresora térmica y una notebook, equipamiento que será destinado a fortalecer el funcionamiento de la cooperativa escolar, promoviendo la formación y el trabajo educativo de los estudiantes.

Por otra parte, la Comisaría Nº 4 de María Juana fue beneficiada con la entrega de un equipo de aire acondicionado de 5100 W, contribuyendo a mejorar las condiciones laborales del personal policial.

Desde la Comuna de María Juana destacaron que estas acciones reafirman el compromiso con el deporte, la educación, la seguridad y el fortalecimiento institucional, acompañando a cada entidad que, con esfuerzo y vocación, trabaja diariamente por el crecimiento y el desarrollo de la localidad.

