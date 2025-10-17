Entrega de certificados de capacitación: más oportunidades para el desarrollo local

Lo ÚltimoLocales

En la Casa del Bicentenario, la presidenta comunal Dra. Sandra Gaido encabezó la entrega de certificados a los participantes de los cursos impulsados por el Área de Producción de la Comuna de María Juana.

En esta oportunidad, se dictaron dos propuestas formativas: Electricidad Domiciliaria y Electricidad del Automotor, en las que 60 vecinos y vecinas completaron su capacitación adquiriendo herramientas y conocimientos clave para desempeñarse en el ámbito laboral, tanto de manera independiente como emprendiendo su propio oficio.

Este tipo de acciones refuerza el compromiso de la gestión comunal con la educación, el trabajo y la inclusión, promoviendo el crecimiento personal y profesional de los mariajuanenses.
Una vez más, María Juana apuesta al futuro a través de la formación y el aprendizaje.

