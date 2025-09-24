Entrega de semillas orgánicas y agroecológicas en María Juana

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Marcela Brezzo, representante del Pro Huerta de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre la próxima entrega de semillas de estación. La misma se realizará los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre, en el horario de 8:00 a 12:00 hs, en el Punto Violeta (Santa Fe 221).

La distribución forma parte del programa Pro Huerta, que promueve la producción de huertas familiares y comunitarias, con el objetivo de fortalecer una alimentación saludable y el cuidado del ambiente. La entrega será presencial, y se recuerda que los días y horarios fijados son únicos y sin excepción.

Desde la Comuna de María Juana se resaltó la importancia de utilizar semillas agroecológicas, libres de pesticidas y fertilizantes, lo que permite obtener alimentos más sanos y seguros. Asimismo, destacaron el esfuerzo permanente por sostener este plan que beneficia directamente a los vecinos y fomenta prácticas sustentables dentro de la comunidad.

Finalmente, se invitó a todas las familias a sumarse a la iniciativa y animarse a armar su propia huerta en casa, cultivando no solo alimentos, sino también hábitos de vida saludable y un vínculo más estrecho con la naturaleza.

