Los 4 Rumbos serán parte de la vigilia joven por la llegada del papa León XIV a Córdoba

En la mañana de la radio dialogamos con Juan Córdoba, oriundo de Zenón Pereyra, quien vivirá una experiencia muy especial junto a su conjunto musical Los 4 Rumbos: participarán de las actividades organizadas en la ciudad de Córdoba con motivo de la llegada del papa León XIV.

La agrupación tendrá la oportunidad de cantar durante la Vigilia Joven, un encuentro que reunirá a jóvenes y fieles que esperarán la llegada del Sumo Pontífice. A través de la música, Los 4 Rumbos serán parte de una celebración que tendrá un profundo significado religioso y comunitario.

Durante la charla, Juan compartió con emoción lo que representa esta invitación y la posibilidad de formar parte de un acontecimiento histórico para el país. También expresó la alegría y el orgullo de llevar su música a un evento de estas características, representando a su región en una convocatoria que reunirá a personas de distintos lugares.

Para Juan y los integrantes de Los 4 Rumbos, será mucho más que una presentación musical: una oportunidad de vivir desde adentro un momento especial, donde la fe, la juventud y la música se encontrarán en una misma celebración.