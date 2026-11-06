Futsal del Club Atlético María Juana: un 2026 de crecimiento y buenos resultados

En la mañana de la radio dialogamos con Norberto Rosso, director técnico del equipo de Futsal del Club Atlético María Juana, para repasar el crecimiento que viene teniendo la disciplina dentro de la institución y el balance de una temporada 2026 que dejó muy buenas sensaciones.

Durante la entrevista, Rosso contó cómo fue evolucionando el futsal, una actividad que fue ganando espacio y consolidándose a partir del trabajo, el compromiso y la participación de jugadores que se sumaron a la propuesta deportiva del club.

También realizó un balance del desempeño del equipo durante este año, destacando el buen 2026 que atravesó el plantel y el camino recorrido a lo largo de la temporada. Los resultados obtenidos son parte de un proceso de crecimiento que permite fortalecer la disciplina y proyectar nuevos objetivos.

El futsal continúa sumando protagonismo en el Club Atlético María Juana, con un grupo de trabajo que apuesta al desarrollo deportivo, la competencia y la construcción de un equipo que representa los colores auriazules.