Los Jubis presentan la última carcajada del año con una nueva función de teatro de risa

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El grupo teatral Los Jubis prepara una nueva propuesta para despedir el año a pura diversión. El próximo domingo 22 de noviembre, a las 20:30, presentarán su espectáculo “Teatro de Risa” en la Sociedad Italiana de María Juana.

La función contará con cuatro sketches nuevos, pensados para ofrecer una noche de humor, entretenimiento y muchas carcajadas. Bajo la consigna “¡El año se termina, pero las ganas de reír siguen intactas!”, el grupo invita al público a compartir una velada diferente y disfrutar de sus nuevas propuestas humorísticas.

La presentación será una oportunidad para volver a encontrarse con el talento y el trabajo artístico de Los Jubis, que prepararon esta última función del año con nuevas escenas y personajes.

Las entradas ya pueden conseguirse a través de los integrantes del grupo.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar esta propuesta cultural y despedir el año con una buena dosis de humor en la Sociedad Italiana de María Juana.