Entrevista con Mary Gobbio: vivencias del tejo en Santa Fe en Movimiento

Esta mañana, en el programa Comunicándonos, charlamos con Mary Gobbio, quien nos contó con alegría su participación en la competencia de tejo dentro del programa Santa Fe en Movimiento, realizada el pasado fin de semana en la ciudad de Ceres.

Mary compartió los detalles de una experiencia que resaltó por el compañerismo y el espíritu deportivo que caracterizan a este programa provincial. En la etapa regional, adultos mayores de diversas localidades compitieron en disciplinas como tejo y truco, promoviendo la igualdad, la recreación y el fortalecimiento de vínculos intergeneracionales.

En su relato, Mary destacó el ambiente cálido y solidario que se vivió en la cancha, donde lo más valioso fue poder compartir con pares de otras comunidades, aprender de los demás y disfrutar del juego más allá del resultado. “Fue una jornada para compartir, disfrutar y fortalecer vínculos”, señaló, resaltando cómo el deporte sirve de puente para generar espacios de encuentro y bienestar.

Santa Fe en Movimiento es un programa impulsado por los ministerios de Educación e Igualdad y Desarrollo Humano que busca fomentar la participación de toda la población en actividades deportivas, educativas y recreativas. Promueve valores como el respeto, la solidaridad y la tolerancia, y ofrece espacios para jóvenes y adultos mayores, contribuyendo a la construcción de vínculos comunitarios profundos.

