Estación Clucellas celebró a lo grande la 18° Fiesta Provincial del Día del Inmigrante

El pasado sábado, Estación Clucellas se vistió de fiesta para vivir una nueva edición de la 18° Fiesta Provincial del Día del Inmigrante, un evento que una vez más reunió a miles de personas en una jornada colmada de alegría, cultura y sabores del mundo.

Cientos de personas disfrutaron de una noche inolvidable, con una propuesta gastronómica excepcional, donde las colectividades ofrecieron platos típicos de distintos países, destacando el valor de las raíces y tradiciones que conforman la identidad de la comunidad.

El escenario mayor fue protagonista de espectáculos musicales y artísticos de primer nivel, que mantuvieron el entusiasmo del público hasta el cierre, consolidando a esta fiesta como una de las más convocantes de la región.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la elección de las soberanas 2025-2026, que coronó a las nuevas representantes de esta celebración tan querida:

👑 Reina: Julieta Cena

👸 Mini Reina: Catalina Sutter

💐 Primera Princesa: Paulina Córdoba

🌸 Segunda Princesa: Milena Mancinelli

💎 Miss Elegancia: María Victoria Follet

😊 Miss Simpatía: Juliana Banchio

🌟 Embajadora: Avril Bono

🌼 Mini Embajadora: Maia Clausen

La Fiesta Provincial del Día del Inmigrante reafirma año tras año su espíritu integrador y festivo, rindiendo homenaje a las familias que, con su esfuerzo y legado cultural, construyeron la historia de Estación Clucellas y de toda la región.

Una celebración que une culturas, generaciones y corazones bajo una misma bandera: la del trabajo, la diversidad y la identidad compartida.