Estación María Juana se prepara para celebrar el Día del Árbol

En la mañana de Comunicándonos recibimos a Julieta Gómez y Mónica Galván, referentes del Espacio al Aire Libre y CER Nº 337 de Estación María Juana, quienes nos compartieron detalles de la actividad especial que se realizará este viernes 29 de agosto a las 11:00 horas, convocada por la Dirección Provincial de Educación Física.

La jornada tendrá lugar en el E.E.A.L. (Espacio de Educación al Aire Libre) y se enmarca en la conmemoración del Día del Árbol, con una propuesta de encuentro y reflexión sobre la importancia del cuidado del ambiente.

Se espera la participación de estudiantes, docentes y vecinos en general, para compartir un momento de aprendizaje y conciencia colectiva en torno a la naturaleza y la preservación de los recursos naturales.