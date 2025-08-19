Estanislao Lozano campeón con River en el “Sueño Celeste”, el torneo infantil más grande de Sudamérica

La 28° edición de la Cumbre del Fútbol Infantil más grande de Sudamérica se vivió a pleno en la ciudad de Rafaela, donde el Predio “Tito Bartomioli” fue escenario de cuatro días inolvidables para miles de chicos. En esta verdadera fiesta deportiva, el joven deportista local Estanislao Lozano participó de la competencia vistiendo los colores del Club Atlético River Plate y se coronó campeón en su categoría, dejando bien alto el nombre de nuestra ciudad.

El tradicional torneo “Sueño Celeste”, organizado por Atlético de Rafaela, volvió a superar expectativas con la participación de casi 7000 chicos, acompañados por sus familias y entrenadores, quienes disfrutaron de un marco de camaradería, amistad y pasión por el fútbol.

Estanislao Lozano, jugador surgido de la inagotable cantera de Talleres y recientemente jugador de River Plate, formó parte del plantel de la categoría 2016 que se coronó en el evento más importante de Sudamérica con una gran performance.

Una vez más, el certamen recibió a destacadas delegaciones de todo el país, entre ellas River Plate, Boca Juniors, Racing, San Lorenzo, Independiente, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Unión, Colón, Lanús, Newell’s, Rosario Central, Talleres, Instituto y Defensa y Justicia, además de numerosos clubes de 18 provincias argentinas. También se vivió un tinte internacional con la presencia de Olimpia de Paraguay y varios clubes de Uruguay como Nacional, Montevideo City Torque, Racing, Náutico y Rentistas.

En cuanto a la competencia, participaron categorías desde 2012 hasta 2019/20, con un total de 150 clubes y 380 equipos. El espectáculo deportivo, la magnitud de la convocatoria y el entusiasmo de los chicos ratificaron una vez más que el “Sueño Celeste” es el torneo de fútbol infantil más grande de Sudamérica, consolidado como un punto de encuentro deportivo y social que trasciende fronteras.