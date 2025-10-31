Este fin de semana se define el campeón de la Reválida de la Primera B

El domingo se completará la última fecha de la Reválida con tres partidos decisivos que podrían coronar al nuevo campeón del certamen.

María Juana será uno de los epicentros de la definición porque uno de los líderes, La Hidráulica (17) visitará a Talleres de María Juana (12), en uno de los duelos de la jornada que promete.

Por su parte, Sportivo Libertad de Estación Clucellas (17), será local ante San Martín de Angélica (12), en otro de los encuentros atractivos de definición.

En tanto, Defensores de Frontera (5) recibirá a Sportivo Santa Clara (14), completando la última fecha. Cabe destacar, que el conjunto de Sebastián Drovetta mantiene una mínima chance de forzar un triple empate, siempre y cuando logre un triunfo y se produzcan las caídas de La Hidráulica y Sportivo Libertad. También podría darse una igualdad en lo más alto entre los dos líderes, lo que obligaría a disputar un partido desempate para definir al campeón.

De acuerdo con quién resulte campeón de la Reválida, los cruces de semifinales se armarán de la siguiente manera:

Ganador del Apertura vs. Mejor Clasificado por Sumatoria, Ganador del Clausura vs. Campeón de la Reválida.

Las semifinales se jugarán a ida y vuelta. Según el sorteo de localía, Talleres iniciará de local y definirá de visitante.