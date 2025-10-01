Sonia Suárez habló sobre las necesidades del Centro de Dadores de Sangre de María Juana

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con Sonia Suárez, presidenta del Centro de Dadores de Sangre de María Juana, quien compartió detalles sobre la realidad que atraviesa la institución y las necesidades que deben cubrir para poder seguir funcionando activamente en la comunidad.

Suárez remarcó la importancia de contar con el apoyo de vecinos e instituciones para sostener el trabajo del Centro, ya que la donación de sangre es un acto solidario fundamental que permite salvar vidas y brindar respuesta en situaciones de emergencia o tratamientos médicos.

La presidenta también subrayó que mantener activo al Centro no solo garantiza la disponibilidad de sangre para quienes lo necesiten, sino que además refuerza los valores de solidaridad y compromiso comunitario que caracterizan a María Juana.

