Estudiantes de la Agrotécnica de María Juana impulsan un Agrocine con fines solidarios

Estudiantes de quinto año de la Escuela Agrotécnica de María Juana pasaron por el estudio de Radio María Juana para contar una iniciativa que combina cine, solidaridad y compromiso con la comunidad.

Se trata de Agrocine, una propuesta que tendrá lugar en la Sociedad Italiana y que busca mucho más que compartir una película: la actividad nació como una forma de reflexionar sobre la necesidad de ayudar a quienes atraviesan distintas dificultades y generar acciones concretas de acompañamiento.

Desde la materia en la que trabajan los estudiantes, el objetivo es pensar en las necesidades de otras personas y promover la recolección de donaciones para luego distribuirlas entre quienes más las necesitan. La propuesta busca que los propios jóvenes puedan involucrarse y transformar una inquietud en una acción solidaria.

En este marco, los estudiantes también decidieron acompañar a Luciano, un compañero que se encuentra internado en Santa Fe y necesita cuidados intensivos. La situación movilizó al grupo y se convirtió en uno de los motivos que impulsan esta iniciativa.

Durante la visita a la radio, los chicos explicaron que la intención, junto con los docentes de la institución, es fortalecer la ayuda comunitaria y generar conciencia sobre la importancia de mirar al otro, especialmente cuando atraviesa un momento difícil.

Así, Agrocine se presenta como una actividad educativa que trasciende el aula y busca involucrar a estudiantes, familias y comunidad en una acción concreta de solidaridad.