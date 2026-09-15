Estudiantes de la Agrotécnica de María Juana impulsan un Agrocine con fines solidarios

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Estudiantes de quinto año de la Escuela Agrotécnica de María Juana pasaron por el estudio de Radio María Juana para contar una iniciativa que combina cine, solidaridad y compromiso con la comunidad.

Se trata de Agrocine, una propuesta que tendrá lugar en la Sociedad Italiana y que busca mucho más que compartir una película: la actividad nació como una forma de reflexionar sobre la necesidad de ayudar a quienes atraviesan distintas dificultades y generar acciones concretas de acompañamiento.

Desde la materia en la que trabajan los estudiantes, el objetivo es pensar en las necesidades de otras personas y promover la recolección de donaciones para luego distribuirlas entre quienes más las necesitan. La propuesta busca que los propios jóvenes puedan involucrarse y transformar una inquietud en una acción solidaria.

En este marco, los estudiantes también decidieron acompañar a Luciano, un compañero que se encuentra internado en Santa Fe y necesita cuidados intensivos. La situación movilizó al grupo y se convirtió en uno de los motivos que impulsan esta iniciativa.

Durante la visita a la radio, los chicos explicaron que la intención, junto con los docentes de la institución, es fortalecer la ayuda comunitaria y generar conciencia sobre la importancia de mirar al otro, especialmente cuando atraviesa un momento difícil.

Así, Agrocine se presenta como una actividad educativa que trasciende el aula y busca involucrar a estudiantes, familias y comunidad en una acción concreta de solidaridad.

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