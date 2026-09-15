La Escuela Técnica 380 presentó un proyecto de Educación Vial en el agro

Los alumnos de 6º año de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 de María Juana participaron el pasado miércoles 9 de septiembre de la Feria de Comunidades de Aprendizajes, donde tuvieron la oportunidad de presentar el proyecto “Vida en Marcha G: Educación Vial en el agro”.

La iniciativa fue pensada y desarrollada por los estudiantes junto a la docente Sole Sporatti, en el marco de la materia Ética Profesional, abordando una problemática de gran importancia para quienes se desempeñan en el sector agropecuario.

El proyecto propone trabajar en la formación teórica de jóvenes de 18 años que buscan obtener la Licencia de Conducir Clase G, correspondiente a maquinaria agrícola. En este sentido, la institución se encuentra trabajando junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con el objetivo de que la Escuela 380 pueda brindar la capacitación teórica a todas aquellas personas que soliciten este tipo de licencia.

De concretarse la propuesta, la institución de María Juana se convertiría en referente y en la primera escuela agro de la provincia de Santa Fe en implementar este proyecto, generando una importante herramienta de formación y prevención para quienes conducen maquinaria agrícola.

La participación en la Feria de Comunidades de Aprendizajes surgió luego de que el proyecto llegara al Ministerio de Educación, desde donde invitaron especialmente a la escuela para presentar y compartir la iniciativa.

Desde la institución destacaron que esta experiencia representa “solo el comienzo de algo que se viene”, poniendo en valor el compromiso de los estudiantes y docentes con una propuesta que busca aportar a una conducción más segura y responsable en el ámbito rural.

La Escuela Técnica 380 sigue proyectando y formando para el futuro, llevando el aprendizaje más allá de las aulas.