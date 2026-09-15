Garibaldi propone un encuentro sobre alternativas biológicas para la producción periurbana

Este miércoles a las 19 horas, el SUM de Garibaldi será escenario de un espacio de intercambio dedicado a las alternativas biológicas para la producción periurbana, con el objetivo de acercar herramientas y conocimientos que pueden aplicarse en diferentes sistemas productivos.

La actividad propone conocer distintas herramientas biológicas aplicadas a la producción, abordando alternativas que buscan complementar o reemplazar determinados insumos convencionales y promover sistemas productivos con una mirada más sustentable.

El encuentro estará a cargo de Microvidas Agrotecnología y Ciclos, que compartirán experiencias y conocimientos relacionados con el uso de herramientas biológicas y sus posibles aplicaciones en la producción periurbana.

La propuesta apunta especialmente a productores, emprendedores y vecinos interesados en conocer nuevas alternativas para el manejo de cultivos y la producción de alimentos, generando además un espacio para realizar consultas e intercambiar experiencias.

Desde la Comuna de Garibaldi acompañan la iniciativa, que busca poner en discusión diferentes estrategias para producir en espacios cercanos a las zonas urbanas y avanzar hacia prácticas que contemplen tanto la productividad como el cuidado del ambiente.

La actividad será este miércoles a las 19 horas en el SUM de Garibaldi, con entrada abierta a quienes quieran participar y conocer más sobre estas herramientas biológicas.