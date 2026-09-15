“Inhabit”, un documental recomendado para acercarse al mundo de la permacultura

Para quienes buscan conocer nuevas formas de producir alimentos, cuidar el suelo y relacionarse con el ambiente, “Inhabit: A Permaculture Perspective” es una de las películas recomendadas para acercarse al mundo de la permacultura.

Estrenado en 2015, el documental recorre diferentes proyectos desarrollados principalmente en Estados Unidos y muestra cómo personas y comunidades están intentando diseñar sus espacios de una manera diferente, teniendo en cuenta los procesos naturales y buscando que la producción y la vida cotidiana sean más sostenibles.

Pero Inhabit no es simplemente una película sobre huertas. Su propuesta es mucho más amplia: plantea que la permacultura puede ser una forma de diseñar viviendas, jardines, sistemas de producción de alimentos y comunidades tomando como referencia el funcionamiento de los ecosistemas naturales.

¿De qué trata?

A lo largo del documental aparecen distintas experiencias en las que se trabaja con conceptos como agricultura regenerativa, bosques comestibles, cultivos, manejo del agua, compostaje, recuperación del suelo, plantas perennes, biodiversidad y producción local de alimentos.

La idea central es observar cómo funciona la naturaleza y tratar de aprovechar esos mecanismos en lugar de luchar permanentemente contra ellos.

Por ejemplo, en un ecosistema natural no existe una persona que fertilice cada árbol, riegue cada planta o elimine manualmente cada insecto. Existe una enorme cantidad de relaciones entre plantas, animales, microorganismos, agua, suelo y clima.

La permacultura intenta aprender de esas relaciones y trasladar algunos de sus principios a los espacios que habitamos y producimos.

Por eso, una huerta diseñada bajo estos criterios puede combinar diferentes especies, incorporar árboles, plantas aromáticas, flores, cobertura vegetal y elementos que atraigan insectos beneficiosos. También puede buscar que el agua de lluvia sea aprovechada y que los residuos orgánicos regresen al suelo en forma de compost.

¿Por qué es interesante ver este documental?

Uno de los principales motivos para ver Inhabit es que no se queda solamente en la teoría. La película muestra personas que están llevando estas ideas a la práctica y permite observar cómo funcionan esos proyectos en terrenos reales.

También invita a hacerse preguntas sobre nuestro actual modelo de producción de alimentos.

¿Es necesario remover constantemente el suelo? ¿Podemos producir alimentos utilizando menos recursos? ¿Qué sucede cuando recuperamos un suelo degradado? ¿Podemos diseñar un jardín que además de ser ornamental produzca alimentos? ¿Qué papel cumplen los árboles y la biodiversidad?

El documental no plantea una única respuesta para todos estos interrogantes, pero propone mirar el territorio de otra manera.

La importancia del suelo

Uno de los conceptos que atraviesa este tipo de propuestas es que el suelo no es simplemente el lugar donde crecen las plantas. Es un ecosistema complejo en el que viven microorganismos, hongos, insectos y otros organismos que participan de los ciclos de nutrientes.

Por eso, muchas prácticas relacionadas con la permacultura buscan aumentar la materia orgánica, mantener el suelo cubierto, reducir la erosión y favorecer la vida que existe debajo de nuestros pies.

Esta mirada también se relaciona con problemas actuales como la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la dependencia de insumos externos y los efectos del cambio climático sobre la producción de alimentos.

De una huerta a una forma de pensar

Otro aspecto interesante de Inhabit es que permite entender que la permacultura no significa simplemente “tener una huerta”.

Su concepto es mucho más amplio y puede aplicarse al diseño de una vivienda, el uso del agua, la generación de energía, el tratamiento de residuos, la producción de alimentos e incluso a la organización de una comunidad.

La pregunta deja de ser solamente “¿cómo produzco más?” para empezar a incorporar otras: ¿cómo puedo producir sin destruir el sistema que necesito para seguir produciendo?

Ese cambio de perspectiva es probablemente uno de los puntos más interesantes del documental.

Una mirada que también puede aplicarse a nuestros pueblos

Aunque las experiencias que aparecen en la película pertenecen principalmente a Estados Unidos, muchas de las ideas pueden trasladarse a nuestra realidad.

El uso de árboles nativos, la creación de corredores verdes, la recuperación de espacios públicos, las huertas comunitarias, el compostaje, la captación de agua de lluvia y la incorporación de especies que favorezcan la biodiversidad son algunas de las posibilidades que pueden pensarse también en localidades de nuestra región.

En ese sentido, Inhabit puede resultar especialmente interesante para productores, estudiantes, docentes, personas que trabajan con espacios verdes y vecinos interesados en el ambiente, pero también para cualquiera que simplemente quiera entender mejor de dónde provienen los alimentos que consume y qué impacto tiene la forma en que los producimos.

¿Dónde verlo desde Argentina?

La disponibilidad de la película puede variar según la plataforma y el país. Prime Video cuenta con una ficha de “Inhabit: A Permaculture Perspective”, aunque la disponibilidad para reproducción puede cambiar según la región. También se puede encontrar material relacionado con el documental y su propuesta en YouTube, incluido su tráiler oficial.

Por eso, antes de buscar únicamente una plataforma determinada, conviene verificar la disponibilidad actual para Argentina.

“Inhabit” es, en definitiva, una invitación a mirar de otra manera algo tan cotidiano como un árbol, una huerta, un suelo o una gota de agua. Y quizás allí esté su mayor valor: no pretende solamente mostrar proyectos de permacultura, sino despertar la pregunta sobre si podemos diseñar nuestros espacios para que sean más productivos, más diversos y, al mismo tiempo, más respetuosos de los sistemas naturales que los sostienen.