Terror y zombis llegan al Cine Club con “Zona Cero”

El Cine Club de la Sociedad Italiana presenta una nueva propuesta para los amantes del terror. Este viernes 18 de septiembre a las 21:30 se proyectará “Zona Cero” (Colony), una producción de Corea del Sur dirigida por Yeon Sang-ho.

La historia comienza durante una conferencia de biotecnología, cuando un ataque bioterrorista provoca la liberación de un virus que muta rápidamente y transforma a las personas infectadas en muertos vivientes conectados por una especie de mente colectiva.

Con las instalaciones selladas por las autoridades, Se Jeong, interpretada por Jun Ji-hyun, queda atrapada junto a un grupo de desconocidos. Para sobrevivir deberán trabajar juntos mientras intentan escapar del edificio y evitar que la infección se extienda al resto de la población.

La película utiliza el clásico escenario del cine de zombis para plantear también algunas preguntas sobre la sociedad: qué ocurriría si todos pudiéramos compartir una misma forma de pensar y hasta qué punto la individualidad es necesaria frente a un modelo de pensamiento colectivo.

El elenco está integrado por Jun Ji-hyun, Ji Chang-wook, Koo Kyo-hwan, Shin Hyun-been y Kim Shin-rok.

“Zona Cero” tiene una duración de 122 minutos, es de origen surcoreano y cuenta con calificación R17, restringida para menores de 17 años.

La función será el viernes 18 de septiembre a las 21:30 en la Sociedad Italiana.

Una propuesta que combina terror, acción, sangre y una amenaza biológica para disfrutar en pantalla grande.