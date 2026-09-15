Atlético María Juana visita a Sportivo Norte por la Liga Rafaelina

Atlético María Juana tendrá este viernes una nueva presentación por la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. El equipo auriazul visitará a Sportivo Norte, en un encuentro que comenzará a las 21:30, mientras que la Reserva jugará desde las 20.

La programación tendrá actividad desde este jueves, cuando Unión de Sunchales reciba a 9 de Julio, con Reserva a las 19 y Primera a las 20:30.

El viernes también se enfrentarán Brown de San Vicente y Ben Hur, desde las 21:30 en Primera, mientras que Argentino de Vila y Argentino de Quilmes se medirán a partir de las 21:30.

La Primera A continúa el domingo

El domingo 20 de septiembre se disputará la novena fecha del Torneo Clausura de Primera A, con los siguientes partidos:

Atlético de Rafaela – Sportivo Roca.

Independiente de Ataliva – Libertad de Sunchales.

Sportivo Libertad de Estación Clucellas – Peñarol.

Deportivo Tacural – Deportivo Aldao.

Deportivo Josefina – Ferrocarril del Estado.

En todos los casos, la Reserva comenzará a las 14 y la Primera a las 15:30, salvo el encuentro de Atlético de Rafaela y Sportivo Roca, que se jugará en la cancha de Ferrocarril del Estado.

Por su parte, en el Regional Amateur, Ben Hur recibirá a Atlético San Jorge el domingo desde las 18.

La Primera B tendrá fecha libre

La Primera B de la Liga Rafaelina no tendrá actividad este fin de semana debido a la realización de los Juegos Suramericanos 2026 en la provincia de Santa Fe.

De esta manera, los equipos de la categoría deberán esperar para volver a la competencia oficial.