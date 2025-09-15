Estudiantes de la Escuela N° 398 compartieron una jornada especial en el Hogar de Ancianos de María Juana

Los alumnos y alumnas de 3° grado de la Escuela N° 398 “Domingo F. Sarmiento” vivieron una experiencia cargada de emociones al compartir una jornada con los residentes del Hogar de Ancianos de María Juana.

La propuesta incluyó momentos de lectura, cuentos, música y encuentro intergeneracional, donde los niños y niñas, acompañados por Fredy Cuenta Cuentos, acercaron su ternura y alegría a los adultos mayores. Fue una actividad en la que las palabras se convirtieron en “caricias que mimen el alma”, generando un intercambio enriquecedor para todos los presentes.

Esta vivencia fortaleció los lazos entre la escuela y la comunidad, promoviendo valores de solidaridad, respeto y empatía, y dejando recuerdos que quedarán en el corazón tanto de los estudiantes como de los abuelos del Hogar.