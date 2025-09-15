Estudiantes de la Escuela N° 398 compartieron una jornada especial en el Hogar de Ancianos de María Juana

Locales

Los alumnos y alumnas de 3° grado de la Escuela N° 398 “Domingo F. Sarmiento” vivieron una experiencia cargada de emociones al compartir una jornada con los residentes del Hogar de Ancianos de María Juana.

La propuesta incluyó momentos de lectura, cuentos, música y encuentro intergeneracional, donde los niños y niñas, acompañados por Fredy Cuenta Cuentos, acercaron su ternura y alegría a los adultos mayores. Fue una actividad en la que las palabras se convirtieron en “caricias que mimen el alma”, generando un intercambio enriquecedor para todos los presentes.

Esta vivencia fortaleció los lazos entre la escuela y la comunidad, promoviendo valores de solidaridad, respeto y empatía, y dejando recuerdos que quedarán en el corazón tanto de los estudiantes como de los abuelos del Hogar.

Te puede interesar

  • USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA ESCUELA

    Lucas Araya, Nicolás Varayoud e Ignacio Varayoud de 5to. año de la EESOPI 2040 "Santa María de los Ángeles" pasaron por el estudio de la…

  • COMIENZO DE CLASES EN LA ESCUELA Nº398

    Marcela Maniás, directora de la Escuela Fiscal N° 398 vino a nuestros estudios a hablar de como se prepara la insitutción educativa para el ciclo…

  • ACTIVIDADES DE LA ESCUELA

    El director de la E.E.S.O.P.I. Santa María de los Ángeles César Maldonado junto a Etelvina Aquino pasaron por los estudios de la radio y contaron…

  • EN LA TELE

    "Chelo" Zanatta es de María Juana y está radicado en Buenos Aires desde hace 4 años, y participó el pasado lunes del programa que conduce…

  • ESCUELA DE BÁSQUET EN CAMJ

    Este jueves comienza la Escuela de Básquet de Verano en el Club Atlétio María Juana y estará a cargo de Branco Molinero. Charlamos con él…