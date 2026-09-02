Estudiantes de María Juana participaron de una nueva jornada de “Ciudadanos en el Senado”

Charlamos con el director de la escuela César Maldonado

Alumnos de la EESOPI N.º 2040 “Santa María de los Ángeles” de María Juana participaron de una jornada legislativa en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, en el marco del programa “Jóvenes en el Senado”, impulsado por el senador provincial Alcides Calvo junto a la Ing. Bárbara Chivallero.

Durante la experiencia, los estudiantes pudieron conocer de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo, asumir simbólicamente el rol de senadores y presentar proyectos vinculados con necesidades e iniciativas de la comunidad de María Juana.

Entre las propuestas elaboradas se destacó un proyecto para declarar de interés el Desayuno Solidario Anual con Adultos Mayores, organizado por la institución educativa y la Cooperativa Escolar “Esfuerzo y Responsabilidad Ltda.”.

También presentaron iniciativas para solicitar equipamiento para el Centro de Dadores Voluntarios de Sangre de María Juana, promover la creación de una Residencia Asistida para personas con discapacidad y brindar asistencia económica a “Casita de María” de Cáritas.

Además, los jóvenes trabajaron en un proyecto de ley para crear Talleres Prácticos sobre Ciudadanía Digital destinados a estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de toda la provincia.

La jornada tuvo también un momento especial con el homenaje a Patricia Guadalupe Suppo, docente y exdirectora de la institución, por su trayectoria y aporte a la comunidad educativa.

La actividad contó con el acompañamiento de la Presidenta Comunal de María Juana, Zulma Maciel, docentes y personal directivo de la escuela.

“Estos espacios son una oportunidad para que los jóvenes puedan participar, expresar sus ideas y conocer cómo funciona nuestra Legislatura”, destacó Calvo, quien valoró especialmente que los estudiantes puedan pensar propuestas y soluciones para las necesidades de su propia comunidad.

La delegación estuvo integrada por Agustín Roberto Aguilar, Felipe Broda, Mateo Cortés Lazo, Sofía Anahí Cubilla, Martina Dall’Aglio, Maia Pilar Ferrero, María Paz Galetto, Genaro Gerbaudo, Emma Grazziotto, Nicolás Bautista Heis, Brenda Juárez, Ana Morena López, Lautaro Pagnone, Thiago Juan Ignacio Paz, Mariano Valentín Rabuffetti, Jazmín Ribotta, Morena Robledo Piazzo, Milagros Rossi, Victoria Paz Ruffino y Nahiara Micaela Soto, acompañados por los docentes César Maldonado, Erica Rassetto y Solana Priolo.

La propuesta representa una experiencia concreta de participación ciudadana y formación democrática, acercando a los jóvenes al ámbito legislativo y brindándoles herramientas para involucrarse activamente en las problemáticas y proyectos de sus comunidades.