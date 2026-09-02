Los Jubis vuelven a escena con cinco obras para disfrutar una noche de teatro, música y humor

Después de una primera presentación que reunió a vecinos en una noche cargada de música, baile y diversión, el grupo de teatro “Los Jubis” vuelve a escena este domingo 6 de septiembre en la Sociedad Italiana de María Juana.
En la mañana de la radio dialogamos con Beto Lora, director del grupo, quien invitó a toda la comunidad a acompañar esta nueva función, que comenzará a las 20 horas y tendrá como protagonista al talento y la alegría de los adultos mayores.
En esta oportunidad, “Los Jubis” presentarán cinco obras teatrales, con propuestas diferentes que combinan humor, situaciones cotidianas y entretenimiento:
🎭 Escuela de Manejo
🎭 ¿Qué quieren las mujeres?
🎭 La edad de la inocencia
🎭 Secretos y mentiras
🎭 ¿Qué van a comer?
La función propone una noche para compartir en familia y con amigos, disfrutando del trabajo que viene realizando el grupo y de una propuesta artística que apuesta al encuentro, la diversión y la participación.
Beto Lora destacó el entusiasmo de los integrantes y el trabajo que hay detrás de cada presentación, invitando a todos a acercarse a la Sociedad Italiana de María Juana para acompañar nuevamente a “Los Jubis”.
📅 Domingo 6 de septiembre
🕗 20 horas
📍 Sociedad Italiana de María Juana
🎭 Cinco obras, humor, música y mucha diversión