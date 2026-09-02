Los frutos que nacen en nuestros árboles nativos: tesoros naturales de Santa Fe

Cuando pensamos en los árboles de nuestra región, muchas veces los vemos simplemente como parte del paisaje. Sin embargo, varias de las especies nativas que forman parte del Espinal santafesino tienen una historia mucho más profunda: fueron utilizadas como alimento, medicina, refugio y fuente de recursos por las comunidades que habitaron estos territorios.

En Santa Fe pueden reconocerse distintas regiones naturales. En la franja central se encuentra el Espinal, donde son característicos árboles como el algarrobo, chañar, espinillo y tala.

🌳 El tala, un clásico de nuestra región

El tala (Celtis tala) es uno de los árboles nativos más representativos del centro y norte argentino y llega hasta la región pampeana.

Puede alcanzar unos 12 metros de altura, tiene ramas con pequeñas espinas y produce frutos carnosos de color anaranjado, dulces y comestibles. Además de su valor ecológico y cultural, históricamente fue utilizado por sus propiedades medicinales y por su madera.

🌿 El algarrobo y la tradicional algarroba

Otro protagonista es el algarrobo, representado en Santa Fe, entre otras especies, por el algarrobo negro (Neltuma nigra) y el algarrobo blanco (Neltuma alba).

Sus frutos aparecen en forma de vainas o chauchas y son especialmente interesantes desde el punto de vista alimentario. Pueden consumirse y también secarse y molerse para obtener harina, utilizada en preparaciones como panes, tortas y budines. También existen tradiciones vinculadas a la elaboración de bebidas y arropes.

El algarrobo tiene además un enorme valor ambiental: sus flores aportan néctar y polen para las abejas y sus frutos alimentan a distintos animales.

🍑 Chañar: un fruto dulce del monte

El chañar (Geoffroea decorticans) también forma parte de la flora nativa argentina y está presente en distintos ambientes del centro del país.

Produce un fruto globoso, amarillento, con pulpa dulce y pastosa, que tradicionalmente se utilizó para preparar dulces y arropes.

🍒 Ñangapirí o pitanga

Entre los frutales nativos que también encontramos en Santa Fe aparece el ñangapirí o pitanga (Eugenia uniflora). Es un pequeño árbol o arbusto que produce frutos con las características costillas longitudinales y colores que pueden ir del amarillo y naranja al rojo, púrpura o casi negro.

Su fruto puede consumirse fresco y también utilizarse para elaborar jaleas, mermeladas, conservas, jugos, salsas e incluso vinagre. El Gobierno de Santa Fe lo incluye dentro de sus propuestas de recuperación y valorización de frutales nativos.

🌱 Y hay más

La riqueza de la flora santafesina no termina allí. Entre las especies nativas de la provincia aparecen también espinillo, ceibo, timbó, sauce criollo, molle, ingá, curupí y aliso de río, entre muchas otras.

Incluso existe una incorporación relativamente reciente al reconocimiento alimentario oficial: el ubajay (Eugenia myrcianthes), especie nativa presente en Santa Fe, cuyos frutos son agridulces y pueden consumirse frescos o utilizarse en jugos, compotas, mermeladas y vinagres.

🌳 Recuperar lo nuestro

Conocer estas especies permite mirar de otra manera los árboles que todavía sobreviven en nuestros campos, caminos y montes. No son solamente árboles: forman parte del patrimonio natural y cultural de Santa Fe.

Recuperar los árboles nativos también significa recuperar biodiversidad, alimento para la fauna, identidad y conocimientos tradicionales que durante generaciones estuvieron ligados al paisaje.

Y quizás la próxima vez que encontremos un tala, un algarrobo o un ñangapirí, podamos verlo no solamente como un árbol más, sino como una pequeña parte de la historia natural y alimentaria de nuestra región.