Cuenta regresiva para la gran peña por los 30 años de “Raíces de Mi Tierra”

Después de la reprogramación, finalmente llegó la nueva fecha para una celebración muy esperada por la comunidad de María Juana. El próximo sábado 26 de septiembre, desde las 20:00, la Sociedad Italiana será escenario de la gran peña aniversario por los 30 años del Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”.

Será una noche dedicada al folklore, la música, la danza y las tradiciones, con una propuesta que reunirá a destacados artistas y tendrá como gran protagonista al propio ballet, que celebrará tres décadas de historia junto a familiares, amigos y toda la comunidad.

Uno de los grandes atractivos de la noche será la presentación del Dúo Coplanacu, reconocido referente del folklore argentino, que llega a María Juana para formar parte de esta celebración tan especial. Con una trayectoria de cuatro décadas, su presencia representa un verdadero acontecimiento para una localidad con una fuerte tradición vinculada a nuestra música y nuestras danzas.

La peña también contará con la participación de Cristian Capurelli, folclorista de Pergamino, y del artista local Guille Benítez, sumando distintas voces y estilos a una noche pensada para celebrar la cultura popular y poner en valor a los artistas de nuestra región.

Pero, sin dudas, uno de los momentos más esperados será la actuación estelar de “Raíces de Mi Tierra”. Los integrantes del ballet serán protagonistas de una presentación especial para festejar los 30 años de un proyecto que nació con una mirada comunitaria, inclusiva y abierta a todos.

Actualmente, el ballet está dirigido por Jerónimo Hernández, Romina Rodríguez Kern y Valeria Rodríguez, quienes continúan construyendo sobre el camino iniciado hace tres décadas y trabajando para que el folklore siga siendo un espacio de expresión, encuentro y pertenencia.

Durante estos 30 años, “Raíces de Mi Tierra” fue mucho más que un ballet. Por sus filas pasaron cientos de chicos, chicas y familias que encontraron en la danza y el folklore una manera de compartir, aprender y mantener vivas las tradiciones de María Juana y la región.

Por eso, esta gran peña será una oportunidad para mirar hacia atrás y celebrar todo lo construido, pero también para mirar hacia adelante. El objetivo es proyectar al ballet hacia el futuro, fortalecer su presencia y continuar difundiendo su historia, su identidad y su trabajo en toda la región.

La cuenta regresiva ya comenzó. María Juana se prepara para vivir una noche de música, danza, emoción y encuentro para celebrar tres décadas de “Raíces de Mi Tierra”.

📅 Sábado 26 de septiembre

🕗 20:00 horas

📍 Sociedad Italiana de María Juana

🎟️ Entradas anticipadas disponibles a través de PaseShow

Una noche para celebrar 30 años de folklore, identidad y comunidad.