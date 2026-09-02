Atlético María Juana y Talleres ya tienen día y horario para la próxima fecha

Se definieron los días y horarios para los partidos de Divisiones Superiores correspondientes al próximo fin de semana, con presencia de los dos equipos de María Juana.

Atlético María Juana juega el domingo ante 9 de Julio

El domingo 6 de septiembre, Atlético María Juana visitará a 9 de Julio, en un encuentro correspondiente a la jornada de Divisiones Superiores.

La actividad comenzará a las 14:00 con el partido de Reserva, mientras que la Primera División jugará desde las 15:30.

Talleres visita a La Trucha FC

También el domingo será el turno de Talleres de María Juana, que se medirá como visitante frente a La Trucha FC.

El partido de Reserva está programado para las 14:00, mientras que la Primera División se jugará desde las 15:30.

Todos los partidos de la fecha

La jornada comenzará el viernes 4 de septiembre, con cuatro encuentros:

20:00 Reserva / 21:30 Primera: Sp. Libertad Est. Clucellas vs. Libertad de Sunchales.

Sp. Libertad Est. Clucellas vs. Libertad de Sunchales. 20:30 Reserva / 22:00 Primera: Independiente de Ataliva vs. Sportivo Roca.

Independiente de Ataliva vs. Sportivo Roca. 20:30 Reserva / 22:00 Primera: Florida de Clucellas vs. Zenón Pereyra.

Florida de Clucellas vs. Zenón Pereyra. 20:45 Reserva / 22:15 Primera: La Hidráulica vs. San Martín de Angélica.

El domingo 6 de septiembre, además de los partidos de Atlético María Juana y Talleres, se disputarán:

14:00 Reserva / 15:30 Primera: Brown de San Vicente vs. Atlético de Rafaela.

Brown de San Vicente vs. Atlético de Rafaela. 14:00 / 15:30: Deportivo Tacural vs. Ben Hur.

Deportivo Tacural vs. Ben Hur. 14:00 / 15:30: Argentino de Vila vs. Peñarol.

Argentino de Vila vs. Peñarol. 14:00 / 15:30: Deportivo Josefina vs. Deportivo Aldao.

Deportivo Josefina vs. Deportivo Aldao. 14:00 / 15:30: Sportivo Norte vs. Argentino Quilmes, sin público visitante .

Sportivo Norte vs. Argentino Quilmes, . 14:00 / 15:30: Unión de Sunchales vs. Ferrocarril del Estado.

Unión de Sunchales vs. Ferrocarril del Estado. 14:00 / 15:30: 9 de Julio vs. Atlético María Juana .

9 de Julio vs. . 14:00 / 15:30: Moreno de Lehmann vs. Tiro Federal de Moisés Ville.

Moreno de Lehmann vs. Tiro Federal de Moisés Ville. 14:00 / 15:30: Belgrano de San Antonio vs. Argentino de Humberto.

Belgrano de San Antonio vs. Argentino de Humberto. 14:00 / 15:30: Deportivo Ramona vs. Independiente de San Cristóbal.

Deportivo Ramona vs. Independiente de San Cristóbal. 14:00 / 15:30: Deportivo Bella Italia vs. Deportivo Susana.

Deportivo Bella Italia vs. Deportivo Susana. 14:00 / 15:30: La Trucha FC vs. Talleres de María Juana .

La Trucha FC vs. . 18:00 Reserva / 19:30 Primera: Defensores de Frontera vs. Bochófilo Bochazo, en cancha de Atlético Esmeralda.

Copa Santa Fe

Además, por las semifinales de la Copa Santa Fe, este miércoles 2 de septiembre, desde las 20:30, Atlético Tostado recibirá a 9 de Julio.