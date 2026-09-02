Trabajos de bacheo y mejoramiento de calles en María Juana

La Comuna de María Juana continúa llevando adelante trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y conservar en buenas condiciones las calles.

Actualmente se realizan tareas de bacheo en las intersecciones de Mitre e Italia y Santa Fe y 25 de Mayo, donde se intervienen sectores que presentaban deterioro.

Además, se avanza con la colocación de ripio en diferentes calles, con trabajos previstos en sectores de Lavalle, 1° de Mayo, Italia y Misiones.

Desde la Comuna señalaron que estas tareas forman parte del mantenimiento permanente de la infraestructura urbana y buscan mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad y comodidad a vecinos y conductores.