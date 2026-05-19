Qué ver esta semana en Netflix y Disney+ en Argentina

🍿 Lo mejor de Netflix esta semana

Hazme el favor

La comedia más recomendable para ver hoy. Jennifer Lawrence protagoniza una historia descontrolada donde una mujer acepta “salir” con un adolescente tímido para ayudarlo a soltarse antes de ir a la universidad. Mucho humor incómodo, situaciones absurdas y una Lawrence totalmente desatada. Ideal para ver algo liviano y reírse bastante.

The Boroughs: Jubilación rebelde

Uno de los estrenos más fuertes del mes. Un grupo de jubilados descubre fenómenos extraños en su barrio y termina envuelto en una trama sobrenatural. Tiene vibra tipo Stranger Things, pero con protagonistas adultos y mucho humor negro.

Carísima

La nueva apuesta argentina con el personaje de Caro Pardíaco. Humor muy argentino, incómodo y delirante, ideal si te gustan las comedias estilo absurdo y sátira mediática.

Devil May Cry

Anime de acción basado en el videojuego clásico. Demonios, peleas espectaculares y estética oscura. Está entre lo más visto por quienes siguen animé y acción fantástica.

Peaky Blinders: El hombre inmortal

El regreso del universo Peaky Blinders en formato película. Más oscuro, más grande y con Cillian Murphy nuevamente como Tommy Shelby. Muy recomendada si seguiste la serie original.

⭐ Lo mejor de Disney+ esta semana

El Encargado – Temporada 4

La serie protagonizada por Guillermo Francella sigue siendo de lo mejor del streaming argentino. Eliseo ahora tiene todavía más poder y manipulación dentro del edificio. Humor negro, tensión y crítica social muy bien mezcladas.

The X-Files

Volvió a crecer muchísimo entre las series más vistas de Disney+. Casos paranormales, conspiraciones y misterio puro con Mulder y Scully. Perfecta para maratonear de noche.

Modern Family

Sigue siendo una de las sitcoms más elegidas. Humor familiar, capítulos cortos y personajes que funcionan siempre. Excelente opción para ver relajado.

Malcolm in the Middle

Otra de las series clásicas que mucha gente está redescubriendo. Caos familiar, humor rapidísimo y capítulos súper adictivos.

Jujutsu Kaisen

Uno de los animé más esperados en llegar al catálogo. Acción sobrenatural, peleas increíbles y excelente animación. Muy recomendado si te gusta el animé moderno.

🎬 Nuestra recomendación personal de esta semana

Animé top: Jujutsu Kaisen

Para reírte: Hazme el favor

Para engancharte rápido: The Boroughs

Serie argentina fuerte: El Encargado

Para maratón clásica: The X-Files