San Martín de las Escobas dio inicio al 8° Torneo Provincial de Bolitas

San Martín de las Escobas fue escenario de la primera instancia local del 8° Torneo Provincial de Bolitas – Copa Víctor Chiarlo, una propuesta organizada por el Ente Cultural Santafesino y coordinada en la localidad por la Comuna local.

La jornada se desarrolló el domingo 17 de mayo en Plaza Independencia, donde niños, jóvenes y adultos participaron de este tradicional juego que continúa reuniendo generaciones y manteniendo vivas las costumbres populares.

El torneo se dividió en cuatro categorías:

🔵 Categoría A: de 8 a 12 años

🔴 Categoría B: de 13 a 15 años

🟠 Categoría C: de 16 a 30 años

🟣 Categoría D: mayores de 31 años

🏅 Ganadores de la instancia local

🥇 Categoría A: Bautista Villordo

🥇 Categoría C: Dylan Ojeda

🥇 Categoría D: Jair Barreto

La actividad volvió a demostrar el entusiasmo que genera este clásico certamen provincial, que año tras año reúne a participantes de distintas edades en torno a un juego tradicional cargado de historia, compañerismo y diversión.