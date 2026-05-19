San Martín de las Escobas dio inicio al 8° Torneo Provincial de Bolitas

Regionales

San Martín de las Escobas fue escenario de la primera instancia local del 8° Torneo Provincial de Bolitas – Copa Víctor Chiarlo, una propuesta organizada por el Ente Cultural Santafesino y coordinada en la localidad por la Comuna local.

La jornada se desarrolló el domingo 17 de mayo en Plaza Independencia, donde niños, jóvenes y adultos participaron de este tradicional juego que continúa reuniendo generaciones y manteniendo vivas las costumbres populares.

El torneo se dividió en cuatro categorías:
🔵 Categoría A: de 8 a 12 años
🔴 Categoría B: de 13 a 15 años
🟠 Categoría C: de 16 a 30 años
🟣 Categoría D: mayores de 31 años

🏅 Ganadores de la instancia local

  • 🥇 Categoría A: Bautista Villordo
  • 🥇 Categoría C: Dylan Ojeda
  • 🥇 Categoría D: Jair Barreto

La actividad volvió a demostrar el entusiasmo que genera este clásico certamen provincial, que año tras año reúne a participantes de distintas edades en torno a un juego tradicional cargado de historia, compañerismo y diversión.

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