Estudiantes de Plaza Clucellas y Villa San José participaron de una sesión simulada en el Senado Provincial

En el marco del programa “Ciudadanos en el Senado”, el Senador Provincial Alcides Calvo, junto a la Ing. Bárbara Chivallero, recibieron en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe a estudiantes de 5° año de las escuelas secundarias EESO N°302 “Aarón Castellanos” de Plaza Clucellas y EESO N°704 de Villa San José, quienes participaron de una sesión simulada en el recinto legislativo.

Los jóvenes fueron acompañados por sus docentes y directivos, así como también por los presidentes comunales Gabriel Bono (Plaza Clucellas), Julio Forni (Villa San José) y Sergio Ramos (Saguier). La jornada permitió que los estudiantes vivieran de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo, experimentando el debate, la presentación de proyectos y la construcción de consensos dentro del Senado.

Durante la actividad, los alumnos presentaron diversas propuestas elaboradas en el aula. Entre ellas, se destacó el proyecto de la Escuela Secundaria N°302 “Aarón Castellanos” para homenajear a Miguel Cristaldo, reconocido por su dedicación al Club Atlético Florida de Plaza Clucellas, quien estuvo presente acompañando el encuentro. Además, ambas instituciones propusieron proyectos de Declaración y de Comunicación vinculados a infraestructura vial, movilidad sanitaria y uso de dispositivos tecnológicos en el ámbito escolar.

El senador Alcides Calvo expresó su satisfacción por la participación de los jóvenes y destacó la importancia del programa:

“Ciudadanos en el Senado nos da la posibilidad de acercar el trabajo legislativo a los estudiantes secundarios y conocer sus propuestas. Sus aportes, surgidos del análisis colectivo en el aula, enriquecen el debate y muchas veces se transforman en proyectos de Ley o Declaración que luego canalizamos para su tratamiento en la Cámara. Es una experiencia valiosa para cada alumno y también para la Legislatura, porque acerca la política a cada localidad y da voz a los jóvenes del departamento.”

Hasta el momento, más de 200 alumnos de nueve establecimientos educativos del Departamento Castellanos participaron del programa, que continúa fortaleciendo el compromiso cívico y la formación democrática de los estudiantes santafesinos.