Eustolia avanza con una nueva traza de ripio de casi 4 kilómetros

La Comuna de Eustolia inició los trabajos para ejecutar una nueva traza de ripio de 3,89 kilómetros, en el marco del programa Caminos Productivos del Gobierno de Santa Fe, destinado a mejorar la infraestructura vial rural y facilitar el traslado de la producción.

Luego de completar el proceso de licitación y adjudicación, y tras recibir una parte de los fondos provinciales, comenzaron las tareas correspondientes a esta obra, que la comuna espera finalizar en el menor tiempo posible.

La nueva traza beneficiará directamente a establecimientos tamberos, productores agrícolas y ganaderos, además de las familias que viven en la zona rural. La mejora de los caminos permitirá optimizar la transitabilidad, especialmente para el movimiento de la producción y el acceso a los establecimientos.

El desarrollo de este tipo de infraestructura resulta fundamental para las comunidades rurales, donde el estado de los caminos influye en las actividades productivas, el transporte y la vida cotidiana de los vecinos.

Desde la Comuna de Eustolia destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura rural mediante obras que contribuyan al desarrollo productivo y a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Los trabajos ya están en marcha y se espera que la nueva traza quede habilitada una vez finalizada su ejecución.