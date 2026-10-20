Eustolia avanza con una nueva traza de ripio de casi 4 kilómetros

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La Comuna de Eustolia inició los trabajos para ejecutar una nueva traza de ripio de 3,89 kilómetros, en el marco del programa Caminos Productivos del Gobierno de Santa Fe, destinado a mejorar la infraestructura vial rural y facilitar el traslado de la producción.

Luego de completar el proceso de licitación y adjudicación, y tras recibir una parte de los fondos provinciales, comenzaron las tareas correspondientes a esta obra, que la comuna espera finalizar en el menor tiempo posible.

La nueva traza beneficiará directamente a establecimientos tamberos, productores agrícolas y ganaderos, además de las familias que viven en la zona rural. La mejora de los caminos permitirá optimizar la transitabilidad, especialmente para el movimiento de la producción y el acceso a los establecimientos.

El desarrollo de este tipo de infraestructura resulta fundamental para las comunidades rurales, donde el estado de los caminos influye en las actividades productivas, el transporte y la vida cotidiana de los vecinos.

Desde la Comuna de Eustolia destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura rural mediante obras que contribuyan al desarrollo productivo y a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Los trabajos ya están en marcha y se espera que la nueva traza quede habilitada una vez finalizada su ejecución.