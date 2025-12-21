Eustolia celebró la entrega de certificados a participantes de los talleres de Costura y Recreación

La Comuna de Eustolia llevó adelante un emotivo acto de entrega de certificados a las vecinas y vecinos que formaron parte del Taller de Costura y el Taller de Recreación, propuestas impulsadas desde la actual gestión comunal con el objetivo de promover el aprendizaje, el encuentro y la participación comunitaria.

Durante la jornada, se destacó la dedicación puesta por cada participante a lo largo del proceso de formación, reflejada en sus proyectos, trabajos y en el entusiasmo compartido en cada encuentro. Desde la Comuna celebraron especialmente el compromiso demostrado, valorando el rol de estos espacios como herramientas de integración social, construcción colectiva y desarrollo personal.

“Seguimos generando espacios de aprendizaje y encuentro para la comunidad”, expresaron desde la institución, remarcando que este tipo de iniciativas continuarán fortaleciéndose a lo largo del año.

La entrega de certificados representa un nuevo paso en el crecimiento de la vida cultural y educativa del pueblo, consolidando el éxito de dos talleres que han dejado experiencias valiosas y un fuerte sentido de pertenencia en quienes participaron.