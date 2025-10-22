Eustolia celebró los 100 años de la Escuela N° 483 “Juan Enrique Pestalozzi”

La comunidad de Eustolia vivió una jornada cargada de emoción y recuerdos con motivo del centenario de la Escuela N° 483 “Juan Enrique Pestalozzi”, una institución que ha sido pilar fundamental en la educación y formación de generaciones de niños y niñas a lo largo de un siglo.

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Lorena Tramanoni, actual directora del establecimiento, quien expresó su orgullo por formar parte de una historia tan rica y significativa.

Durante el acto conmemorativo, docentes, exdocentes, alumnos y vecinos compartieron un emotivo encuentro donde no faltaron los recuerdos, las anécdotas y el reconocimiento a todos aquellos que dejaron su huella en las aulas de la institución.

Entre los presentes, se destacó la participación del senador Alcides Calvo, acompañado por Bárbara Chivallero y el presidente comunal Marcelo Beltramo, quienes hicieron entrega de una placa conmemorativa en homenaje a los 100 años de la escuela, junto con la Declaración de Interés de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, reconociendo la trayectoria educativa, social y formativa de la institución. Además, se obsequiaron la Bandera de la Provincia de Santa Fe y un ejemplar de la nueva Constitución Provincial.

La Escuela “Juan Enrique Pestalozzi” se ha consolidado a lo largo del tiempo como un espacio de aprendizaje, contención y crecimiento para toda la comunidad de Eustolia. Su centenario no solo celebra su historia, sino también el compromiso de continuar educando con vocación, respeto y esperanza hacia el futuro.

✨ ¡Felices 100 años, Escuela N° 483 “Juan Enrique Pestalozzi”!

Un siglo de educación, valores y amor por Eustolia.