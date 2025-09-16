Eustolia lanza “Mi Primer Terreno” para impulsar el crecimiento de la localidad

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con el presidente comunal de Eustolia, Marcelo Beltramo, quien brindó detalles sobre el lanzamiento del programa “Mi Primer Terreno”, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a la tierra y promover el desarrollo habitacional en la comunidad.

La Comisión Comunal de Eustolia pondrá a disposición 18 terrenos ubicados en la Manzana 63. De ellos, 10 serán adjudicados como lotes sociales mediante sorteo, destinados a grupos familiares, personas con discapacidad y vecinos solteros que no puedan acceder a créditos financieros pero puedan afrontar una cuota accesible. Los interesados deben ser mayores de 18 años, contar con al menos dos años de residencia en Eustolia y cumplir con lo estipulado en la Ordenanza Comunal N° 314/2025. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre de 2025 a las 12:00 hs en la sede administrativa comunal.

Los 8 terrenos restantes se ofrecerán mediante Licitación Pública N° 01/2025, abierta hasta el 9 de octubre a las 7:45 hs, momento en que se recibirán las últimas ofertas en sobre cerrado. La apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 8:00 hs en la sede comunal, adjudicándose los terrenos a la oferta de mayor valor en pesos argentinos.

Los vecinos interesados pueden acercarse a la Oficina Comunal de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 hs, para obtener más información y realizar consultas sobre el programa.

