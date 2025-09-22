Exitosa quinta fecha del Rally Santafesino de Regularidad en Humboldt

Con gran entusiasmo se desarrolló la quinta fecha del Campeonato 2025 del Rally Santafesino de Regularidad, organizado por la Escudería Santafesina y con la colaboración de la Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia, teniendo como epicentro la localidad de Humboldt.

El recorrido de 80 kilómetros unió a las localidades de Nuevo Torino, Felicia y Pilar, en una jornada que comenzó con cierta incertidumbre climática debido a la llovizna, pero que mejoró con el transcurso de las horas. La prueba se destacó por ser concisa, con pocos kilómetros y sin grandes dificultades, lo que permitió cumplir los horarios previstos y desarrollar la actividad de manera ordenada y ágil.

A pesar de la baja participación —solo 26 máquinas— debido a las tormentas previas y a la superposición de eventos similares en la región, la competencia resultó un éxito gracias al compromiso de organizadores y voluntarios que hicieron posible una excelente jornada.

Destacada actuación de los pilotos de María Juana

La localidad de María Juana volvió a decir presente en el certamen, con muy buenos resultados:

En Contemporáneos B1 , el binomio Francone–Roldán finalizó en el 5° lugar con el Valiant III de 1965 .

, el binomio finalizó en el con el . En C Contemporáneos 2 , Gazzera–Redolfi se ubicaron 2° con el Mercedes Benz 230c de 1978 , mientras que Perassi–Fornero fueron 5° con el BMW 316 de 1981 . Por su parte, Mainardi–Arce culminaron 7° con el Taunus Coupé , y Pautasso–Pautasso finalizaron en el 10° puesto con el Toyota Celica 1992 .

, se ubicaron con el , mientras que fueron con el . Por su parte, culminaron con el , y finalizaron en el con el . En la categoría D Especial, Rosa–Tarico brillaron al quedarse con el 1° lugar con el Chevrolet 1970, mientras que Zenklusen–Suárez alcanzaron un meritorio 4° puesto con el Ford Falcon 1968.

La próxima cita será la sexta y última fecha del calendario, que se correrá el domingo 19 de octubre en Zenón Pereyra, donde se definirá la temporada 2025 del Rally Santafesino de Regularidad.