Experiencia única en la Patagonia: Sonia Suárez compartió su aventura de trekking en la radio

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En la mañana de la radio recibimos la visita de Sonia Suárez, quien relató en primera persona su inolvidable experiencia realizando trekking en el sur del país, recorriendo algunos de los paisajes más impactantes de la Patagonia argentina.

Durante la charla, Sonia contó detalles de su travesía por El Chaltén y El Calafate, incluyendo el exigente Sendero Laguna Torre, uno de los recorridos más emblemáticos de la zona. Además, destacó su visita al imponente Glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, un verdadero espectáculo natural que deja sin palabras a quienes lo visitan.

Sonia explicó las dificultades del recorrido, marcadas por las condiciones climáticas, el terreno y la exigencia física, detallando también la cantidad de kilómetros que debió atravesar en cada jornada. Sin embargo, remarcó que cada esfuerzo vale la pena ante la belleza constante del paisaje: montañas, glaciares, ríos y una naturaleza intacta que acompaña en todo momento.

Una experiencia que combina aventura, desafío personal y conexión con la naturaleza, y que, según sus propias palabras, “hay que vivir al menos una vez en la vida”.

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