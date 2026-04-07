Fabián Comba compartió su experiencia en Corea tras participar del 60° aniversario del Taekwondo

En la mañana de la radio volvimos a dialogar con Fabián Comba, maestro 7° dan oriundo de San Jorge, quien recientemente vivió una experiencia única al participar del 60° aniversario del Taekwondo en Corea del Sur, cuna de esta disciplina a nivel mundial.

Luego de su viaje, Comba brindó detalles no solo de lo vivido en el evento, sino también de cómo es el país asiático en su vida cotidiana. Durante la charla, destacó aspectos culturales que lo sorprendieron, como el respeto y la disciplina de la gente, las tradiciones profundamente arraigadas y la organización en todos los ámbitos. Además, contó sobre la gastronomía local, con comidas muy diferentes a las nuestras, donde predominan sabores intensos y preparaciones típicas que forman parte de la identidad coreana.

Cabe recordar que el maestro fue parte de un selecto grupo de practicantes que participaron de este acontecimiento de relevancia mundial, lo que significó un importante reconocimiento a su trayectoria dentro del Taekwondo. Durante su estadía, no solo formó parte de las actividades oficiales, sino que también recorrió sitios históricos vinculados a la disciplina y lugares emblemáticos de la cultura coreana, enriqueciendo aún más su experiencia tanto en lo deportivo como en lo personal.

Desde la radio renovamos las felicitaciones a Fabián Comba por este logro que enorgullece a toda la región, e invitamos a la audiencia a escuchar la nota completa, donde comparte en primera persona cada vivencia de este inolvidable viaje.