Fabián Comba representará a Argentina en Corea por el 60° aniversario de la ITF

En la mañana de la radio entrevistamos a Fabián Comba, maestro 7º Dan de Taekwon-Do, quien recibió la invitación oficial para participar de un evento internacional que se desarrollará en Corea del 19 al 22 de marzo, en el marco del 60° aniversario de la creación de la Federación Internacional de Taekwon-Do.

Comba formará parte de la delegación como embajador argentino, junto a otras 15 personas especialmente convocadas para esta celebración histórica. El encuentro tendrá lugar en el país donde nació el Taekwon-Do, disciplina creada en 1966 por el General Choi Hong Hi, y reunirá a representantes de distintos países miembros de la ITF.

Durante las jornadas se desarrollarán capacitaciones y actividades de alto nivel técnico, entre ellas: Teaching Methodology (Metodología de Enseñanza), actualización de Reglas y Reglamentos, desarrollo de contenidos y especialización a través de Masterclass Sessions. Además, el evento tendrá un fuerte contenido simbólico, ya que se realizará en el lugar donde nueve países se unieron para dar origen a la Federación, marcando el inicio de un camino compartido por todos los miembros de la ITF.

En diálogo con la radio, Comba expresó la importancia de esta convocatoria, no solo por el prestigio que implica representar al país en una celebración de alcance mundial, sino también por la posibilidad de recorrer los lugares donde se originó el Taekwon-Do y continuar perfeccionándose en la disciplina.

La participación del maestro 7º Dan en este aniversario internacional constituye un reconocimiento a su trayectoria y al trabajo sostenido en la formación de alumnos, llevando el nombre de la Argentina a uno de los escenarios más emblemáticos del Taekwon-Do a nivel mundial.