Fabián Comba vive un momento histórico en Corea por los 60 años del Taekwondo

En la mañana de la radio dialogamos con Fabián Comba, maestro 7° dan de Taekwondo oriundo de San Jorge, quien atraviesa una experiencia única en su vida al participar del 60° Aniversario del Taekwondo, un acontecimiento de relevancia mundial para esta disciplina.

Con una trayectoria construida a base de esfuerzo, dedicación y disciplina, Comba forma parte de un selecto grupo de practicantes que tienen la posibilidad de vivir este momento tan especial en la cuna del Taekwondo. Su presencia en este evento no solo representa un reconocimiento a su carrera, sino también un orgullo para toda la región.

Durante su estadía, además de participar de las actividades oficiales, el maestro se encuentra recorriendo distintos sitios históricos vinculados al Taekwondo, así como también lugares emblemáticos de la cultura coreana, enriqueciendo aún más esta experiencia tanto en lo deportivo como en lo personal.

Desde la radio felicitamos a Fabián Comba por este logro y por su destacada trayectoria, que lo llevó a representar con orgullo su pasión por el Taekwondo a nivel internacional. Invitamos a la audiencia a escuchar la nota completa en la mañana de la radio, donde comparte en primera persona todo lo que está viviendo en esta inolvidable experiencia.