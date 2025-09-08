Facundo Cornalis en una nueva edición del Campus FIBA Youth Elite

El básquet santafesino y mariajuanense vuelve a decir presente en un escenario internacional de formación. Facundo Cornalis fue convocado para participar de una nueva edición del FIBA Youth Elite Camp, que se desarrolló del 4 al 7 de septiembre en Daytona Beach, Florida.

Facundo Cornalis, nacido en 2008 y actualmente jugador del Obradoiro en España, comparte la experiencia con otro talento argentino: Simón Gradin, integrante de Estudiantes de Madrid y con antecedentes en los Mundiales U17 y U19 representando a la Selección Argentina.

Ambos formaron parte del grupo de 28 jóvenes promesas de América y África que entrenaron bajo la organización conjunta de FIBA y The Grind Session, en un espacio que combinaron preparación técnica, táctica y desarrollo integral para futuros jugadores de élite.

Con este tipo de iniciativas, FIBA busca seguir apostando al crecimiento de sus jóvenes talentos y brindarles la posibilidad de dar pasos firmes en el camino hacia el alto rendimiento internacional.