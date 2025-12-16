Facundo Cornalis y una experiencia inolvidable en el Sudamericano U17 de Básquet

En la mañana de la radio dialogamos con Diego Cornalis, quien relató la emoción vivida por su familia al poder compartir junto a Facundo, su hijo, la obtención de la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano U17 de Básquet, disputado recientemente en Paraguay. Un momento único, cargado de sentimientos, que quedará para siempre en el recuerdo familiar y deportivo.

La Selección Argentina U17 masculina no pudo coronarse en el certamen continental tras caer en la gran final ante Brasil por 98 a 77, pero cerró una actuación sobresaliente, regresando al país con el subcampeonato sudamericano y, lo más importante, con la clasificación asegurada a la AmeriCup U18 2026. Un logro clave para el futuro del básquet nacional.

Más allá del traspié en el partido decisivo, el balance del torneo fue altamente positivo para la camada 2008, que afrontó su primera competencia oficial con la camiseta argentina. El equipo llegó invicto a la última jornada, obtuvo uno de los tres boletos disponibles para la próxima AmeriCup y aseguró un año más de trabajo con valioso roce internacional, fundamental para el crecimiento de los jóvenes talentos.

Dentro del plantel nacional se destacó la presencia de Facundo Cornalis, jugador surgido de la cantera del Club Atlético María Juana, lo que representa un enorme orgullo para la institución y para toda la comunidad. Su participación en este torneo continental confirma el buen trabajo formativo que se realiza desde las bases y el potencial de los deportistas locales en escenarios internacionales.

Argentina vuelve de Paraguay con un grupo consolidado, una experiencia invaluable y un rumbo claro de cara a los próximos desafíos, ratificando el crecimiento sostenido y el futuro prometedor del proyecto formativo del básquet nacional.