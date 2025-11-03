El Maxi Básquet de Atlético María Juana se destacó en el Torneo Internacional de Paraná

AtléticoDeportesLo Último

El equipo de Maxi Básquet del Club Atlético María Juana tuvo una sobresaliente participación en el Torneo Internacional de Clubes de Paraná, logrando grandes resultados y trayendo una copa a casa tras una destacada campaña.

El conjunto auriazul inició su camino con una victoria frente a Rústicos de Córdoba por 54-45, y repitió el triunfo en el segundo encuentro ante Meridiano V de La Plata por 54-53. En los cuartos de final, superó a El Ciclón de Rosario por 66-59, y en semifinales venció a Río Tercero Básquet por 66-58.

En la gran final, Atlético María Juana cayó ante Yeti de Santa Fe por 65-51, cerrando un torneo de alto nivel competitivo, con un rendimiento sólido y regular a lo largo de toda la competencia.

El equipo dejó una gran imagen en representación del club y de la localidad, demostrando compromiso, experiencia y un fuerte espíritu deportivo en cada presentación.

Te puede interesar