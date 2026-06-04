Federico Andrek reflexionó sobre la violencia de género: “Los femicidios son solo la punta del iceberg”

En una nueva edición de su columna en Radio María Juana, el licenciado en Psicología y sexólogo Federico Andrek analizó una problemática que continúa siendo una de las mayores preocupaciones sociales: la violencia de género.

Durante la charla, Andrek tomó como punto de partida una publicación de Amnistía Internacional denominada “La punta del iceberg”, una campaña que busca visibilizar que los femicidios y las agresiones físicas más extremas son apenas la parte visible de una problemática mucho más profunda y compleja.

El profesional explicó que detrás de cada hecho de violencia existen múltiples formas de maltrato que suelen naturalizarse o pasar desapercibidas, como los celos excesivos, el control sobre las decisiones de la pareja, la manipulación emocional, el aislamiento de amistades y familiares, la violencia económica y las descalificaciones constantes. Estas conductas, que muchas veces son minimizadas, constituyen señales de alerta que pueden derivar en situaciones de mayor gravedad.

Andrek remarcó la importancia de reconocer estas manifestaciones tempranas de violencia para poder intervenir a tiempo, generar espacios de diálogo y promover vínculos basados en el respeto, la igualdad y la libertad. Además, destacó el valor de la educación y la concientización como herramientas fundamentales para prevenir situaciones de abuso y construir una sociedad más justa e igualitaria.

La columna invitó a reflexionar sobre aquellas conductas que muchas veces se encuentran ocultas bajo la superficie y que, al igual que en un iceberg, representan la parte más extensa y peligrosa de la violencia de género.