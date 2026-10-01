Fernanda Pugno contó cómo será su participación en San Francisco Moda junto a Benito Fernández

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Fernanda Pugno, diseñadora de alta costura de María Juana, quien contó detalles de su próxima participación en San Francisco Moda, uno de los eventos de moda más importantes de la región.

Fernanda será una de las protagonistas de la 22ª edición del evento, que tendrá como escenario el Soho Suites Soho Park de la ciudad de San Francisco, Córdoba.

La propuesta tendrá además un protagonista especial: el reconocido diseñador Benito Fernández, quien estará presente en la pasarela en el marco de sus 40 años de trayectoria en el mundo de la moda. Fernanda compartirá este espacio junto a él, una oportunidad que representa un nuevo desafío y un reconocimiento a su trabajo en la alta costura.

Durante la entrevista, Pugno contó cómo surgió la posibilidad de participar, los preparativos y las expectativas que genera formar parte de una propuesta de estas características.

La jornada contará también con la participación de modelos de Edgar Maggi Models Agency y reunirá diferentes propuestas vinculadas a la moda y la alta costura.

Para Fernanda, llegar a esta pasarela significa además llevar el nombre de María Juana a un evento de alcance regional y compartir escenario con uno de los diseñadores argentinos más reconocidos.

“Para mí es un orgullo poder estar a su lado”, había expresado Pugno al referirse a Benito Fernández, sintetizando la importancia que tiene esta participación dentro de su trayectoria.

Así, la diseñadora mariajua­nense continúa sumando experiencias y espacios para mostrar su trabajo, en una presentación que marca un nuevo paso dentro de su recorrido por la alta costura.