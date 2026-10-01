Atlético María Juana, clasificado a la Copa Santa Fe de Primera División

El Club Atlético María Juana logró la clasificación a la Copa Santa Fe de Básquet – Primera División Masculina, donde compartirá competencia con equipos de distintas asociaciones de la provincia.

El torneo tendrá la participación de ocho equipos clasificados:

Gimnasia y Esgrima de Rosario – AROB

– AROB Sanjustino de San Justo – ASB

– ASB Sportivo Rivadavia de San Genaro – ACB

– ACB Atlético María Juana – ACBOS

– ACBOS Olimpia BBC de Venado Tuerto – ACB

– ACB Atlético Tostado – ACNSB

– ACNSB Atlético Unión de Sunchales – ARB

– ARB Platense Porvenir de Reconquista – ARBB

La competencia se disputará durante los días 16, 17 y 18 de octubre, con San Jorge como sede principal y María Juana como subsede.

De esta manera, el conjunto auriazul tendrá la posibilidad de competir a nivel provincial y recibir en nuestra localidad parte de la programación de una de las principales competencias del básquet santafesino.

Una nueva participación para el básquet de Atlético María Juana, que vuelve a posicionarse entre los equipos clasificados para representar a la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS) en una competencia provincial.